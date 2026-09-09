Il procuratore Caravello: "Grosso-Fiorentina? Ci vuole stile. Ma troverà un'altra panchina"

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Il procuratore Danilo Caravello è intervenuto alla radio di TuttoMercatoWeb.com per fare il punto sulle modalità che hanno portato all'esonero di Fabio Grosso alla Fiorentina, dicendo la sua: "È passato troppo poco tempo per trovare accusatori e colpevoli. Di certo quando le cose non vanno ci vuole stile ed eleganza per interrompere un rapporto. Adesso come sempre il campo sarà il giudice supremo, con il ritorno di allenatore che conosce la piazza e che l'anno scorso era riuscito a tirare fuori la squadra da una situazione complicata. Di certo molti elementi vengono da campionati stranieri e vanno inseriti, anche se di tempo ora non ce n'è molto".

Sul contenzioso che potrebbe nascere poi ha aggiunto: "Ribadisco che in questi casi ci vuole stile. Se dopo tre giornate le parti sono arrivate a questa decisione vuol dire che era giusto così, anche se quando si arriva ad un punto di rottura così presto signifca che le colpe sono di tutti. Davanti c'è tutto il tempo e ora sarà il campo a parlare. C'è sempre chi vuole speculare su queste polemiche. Grosso troverà un'altra panchina e basta".