Ora il Napoli in Champions. Le ufficiali per l'Arsenal e tutti gli altri match
Alle 21 scende in campo la Champions League con altre partite per il turno inaugurale della fase a gironi. Tra le varie sfide, spicca il Napoli di scena contro l'Arsenal al Maradona per una serata dalle grandi emozioni. Allegri si affida a Gilmour in regia e davanti sceglie il tridente Politano-Hojlund-Alisson. Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Arsenal e di tutte le altre sfide di stasera:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos.
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Spinazzola. Allenatore: Massimiliano Allegri.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Konsa, Gabriel, White, Hincapie; Merino, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze.
A disposizione: Kepa Arrizabalaga, Meslier, Tzolis, Madueke, Havertz, Calafiori, Zubimendi, Guimaraes, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon. Allenatore: Mikel Arteta.
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Dro, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Ferran Torres, Akliouche. Allenatore: Luis Enrique
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Martinez, Pokorny, Ibrahim; Berseghyan, Sporar, Suleiman Camara. Allenatore: Yaya Toure
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szobloszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak. Allenatore: Iraola
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Alex Baena; Alvarez, Kang-in Lee. Allenatore: Diego Simeone
SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo; Altimira, Doumbia; Catamo, Zalazar, Luis Guilherme; Suarez. Allenatore: Borges
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Elmali, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Akgun, Yilmaz; Batrakov. Allenatore: Buruk.
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