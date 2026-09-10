Beto e non Pellegrino: per La Nazione Vanoli è pronto a puntare sul portoghese a Venezia

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Uno dei primi cambi di formazione per Paolo Vanoli nella sua seconda avventura alla Fiorentina potrebbe arrivare proprio davanti, dove Beto si candida a una maglia da titolare. L'attaccante portoghese, partito dietro a Mateo Pellegrino nella sua prima al Franchi contro il Torino, ha infatti il tipo di caratteristiche che Vanoli cerca nel riferimento offensivo: struttura fisica, velocità, attacco della profondità e capacità di giocare i duelli. Un profilo che l'allenatore aveva già individuato a gennaio 2025, quando aveva chiesto a Cairo di portarlo al Torino dopo il grave infortunio al ginocchio di Zapata.

Adesso, però, la situazione è cambiata e le gerarchie, scrive stamani La Nazione, sono tutte da riscrivere. Beto potrebbe così partire dall'inizio contro il Venezia al Penzo, anche se il confronto con Pellegrino rimarrà aperto fino all'ultimo allenamento. Del resto, il centravanti fisico è una costante nelle esperienze del tecnico: Pohjanpalo a Venezia, Zapata al Torino e Kean alla Fiorentina sono gli esempi più recenti.