Allegri: "Perderemo Alisson per un po' di tempo. Meret vediamo domani"

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Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta contro l'Arsenal nella prima giornata di Champions League, ha parlato a Prime Video annunciando l'assenza di Alisson Santos per le prossime partite: "Se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso. Bisogna vedere gli aspetti positivi. Poi se sbagli l'ultimo passaggio rischi di prendere gol com'è successo. Sapevamo che era una partita complicata, veniamo da tre sconfitte consecutive ma non bisogna demoralizzarci perché ai ragazzi oggi non posso rimproverare niente. Quando difendiamo così è difficile farci gol. Nel primo tempo abbiamo avuto una buona qualità di uscita e situazioni favorevoli, nel secondo siamo andati un po' più in difficoltà. Sono partite importanti, a volte la frenesia ti porta a sbagliare".

Come stanno Alisson Santos e Meret? "Alisson credo che lo abbiamo perso per un po' di tempo. Meret non lo so, vediamo domani".