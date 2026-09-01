Gudmundsson è arrivato a Formello: pronto per firmare con la Lazio

Gudmundsson è arrivato a Formello: pronto per firmare con la LazioFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:37News
di Redazione FV

Albert Gudmundsson è appena arrivato a Roma, nel centro sportivo di Formello, pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'islandese passerà dalla Fiorentina alla squadra biancoceleste in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 12 milioni.

Ecco l'arrivo del giocatore a Roma. Ecco le immagini realizzate da Tuttomercatoweb.