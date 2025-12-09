Trevisani su De Rossi: "La Fiorentina lo ha chiamato quando era già al Genoa"

Il noto telecronista e giornalista, Riccardo Trevisani, nel consueto appuntamento del lunedì con "Fontana di Trevi", un podcast di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del retroscena De Rossi e di un suo possibile approdo sulla panchina della Fiorentina, prima di andare al Genoa: "De Rossi è arrivato al Genoa e ha provato solo a far giocare a calcio la sua squadra, questo ha portato a 9 punti in 4 giornate, una cosa impensabile per come stava andando prima. Come quando subentrò a Roma, sta mantenendo due punti di media a partita. Da Firenze è stato chiamato in ritardo, quando stava già andando al Genoa.

Vista la situazione a Firenze, avrebbe sbagliato ad andarci, ma soprattutto il Genoa lo ha voluto di più rispetto alla Fiorentina. Questo si vede da come la società lo sta accompagnando ora e di come lo accompagnerà nel mercato di gennaio".