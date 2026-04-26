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Fiorentina-Sassuolo 0-0: Gudmundsson ci prova di tacco, risponde Turati

Fiorentina-Sassuolo 0-0: Gudmundsson ci prova di tacco, risponde TuratiFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:52Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La prima occasione di questo Fiorentina-Sassuolo è di marca viola: al 20' bella combinazione sulla catena di destra Harrison-Dodo, il brasiliano dal fondo mette un cross basso, Albert Gudmundsson anticipa tutti e di tacco gira verso lo specchio, Turati in tuffo respinge e la palla finisce in angolo. Sul corner successivo apprensione in area neroverde, con la squadra di Fabio Grosso che riesce poi ad allontanare il pallone.