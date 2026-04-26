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Fiorentina-Sassuolo 0-0: Solomon da pochi passi spreca tutto

Fiorentina-Sassuolo 0-0: Solomon da pochi passi spreca tuttoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:02Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Grossissima chance per passare in vantaggio sprecata dalla Fiorentina: accade poco dopo il 30' di una gara bloccata, Harrison scodella dalla destra un traversone, rimpallo che fa schizzare la palla sul secondo palo dove c'è Manor Solomon, che col piattone, di prima e da pochi passi, spedisce fuori. Fiorentina-Sassuolo rimane 0-0.