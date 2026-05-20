Giaccherini: "La vittoria con la Juve ha salvato la stagione viola. Terrei Kean"

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Emanuele Giaccherini, ex attaccante tra le altre di Cesena e Juventus e oggi commentatore di Dazn, è intervenuto a RadioBruno per commentare le principali tematiche legate al mondo Fiorentina: "Contro la Juventus i viola hanno fatto una partita veramente importante. È stato un po' un modo di salvare la stagione. Certamente i tifosi si aspettano la loro squadra in ben altre posizioni, però questo è stato un anno veramente complicato, dove si sono susseguite tantissime vicende. Aver vinto a Torino, contro una rivale storica contro la Juve, ha lasciato meno amaro in bocca ai tifosi".

Che idea si è fatto del lavoro di Vanoli?

"È stato bravissimo nel capire quali erano le esigenze della squadra, sia da un punto vista tattico che dal punto di vista empatico. La svolta è arrivata quando ha cambiato modulo, è passato alla difesa a quattro e ha messo Fagioli al centro del centrocampo. Però è stato bravo anche a non andare in difficoltà quando i risultati non arrivavano. Poi è arrivata l'inversione di marcia. Peccato per la Conference, a un certo punto poteva diventare un percorso diverso. L'obiettivo comunque era la salvezza".

E su Kean che cosa dovrebbe fare?

"La Fiorentina deve provare a trattenerlo. Non è stata un'annata straordinaria per lui, ma i gol li ha fatti. È stato condizionato anche da infortuni e da vicende extracampo. È un giocatore dai grandissimi valori tecnici. È un centravanti che ti fa reparto da solo, non è semplice trovarne uno completo come lui. Non so quale sia il suo volere, le sue ambizioni. Sicuramente, se dovesse partire, la società dovrebbe trovare un sostituto all'altezza".