Giaccherini: "La vittoria con la Juve ha salvato la stagione viola. Terrei Kean"
Emanuele Giaccherini, ex attaccante tra le altre di Cesena e Juventus e oggi commentatore di Dazn, è intervenuto a RadioBruno per commentare le principali tematiche legate al mondo Fiorentina: "Contro la Juventus i viola hanno fatto una partita veramente importante. È stato un po' un modo di salvare la stagione. Certamente i tifosi si aspettano la loro squadra in ben altre posizioni, però questo è stato un anno veramente complicato, dove si sono susseguite tantissime vicende. Aver vinto a Torino, contro una rivale storica contro la Juve, ha lasciato meno amaro in bocca ai tifosi".
Che idea si è fatto del lavoro di Vanoli?
"È stato bravissimo nel capire quali erano le esigenze della squadra, sia da un punto vista tattico che dal punto di vista empatico. La svolta è arrivata quando ha cambiato modulo, è passato alla difesa a quattro e ha messo Fagioli al centro del centrocampo. Però è stato bravo anche a non andare in difficoltà quando i risultati non arrivavano. Poi è arrivata l'inversione di marcia. Peccato per la Conference, a un certo punto poteva diventare un percorso diverso. L'obiettivo comunque era la salvezza".
E su Kean che cosa dovrebbe fare?
"La Fiorentina deve provare a trattenerlo. Non è stata un'annata straordinaria per lui, ma i gol li ha fatti. È stato condizionato anche da infortuni e da vicende extracampo. È un giocatore dai grandissimi valori tecnici. È un centravanti che ti fa reparto da solo, non è semplice trovarne uno completo come lui. Non so quale sia il suo volere, le sue ambizioni. Sicuramente, se dovesse partire, la società dovrebbe trovare un sostituto all'altezza".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati