Padovan al veleno: "La Fiorentina con la Roma si è scansata. Con la Juve invece..."
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Il giornalista ed ex direttore di Tuttosport Giancarlo Padovan ha espresso un giudizio decisamente particolare a proposito della Fiorentina e in modo particolare delle gare giocate di recente contro Roma e Juventus. Ecco le sue parole a RadioRadio: "La Fiorentina con la Roma si è scansata, non ha giocato.
Ma noi preferiamo dire che era in infradito: si è scansata questa è la verità. Anche il portiere si è scansato, sennò la Roma non fa quattro gol così. Con la Juventus invece ha giocato la partita onesta che dovrebbe giocare sempre. Non è dunque vero che tutti si impegnano, la Fiorentina con la Roma non ha giocato per niente con la Juve invece ha fatto la partita della vita, perché non dobbiamo dirlo?”
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