Criscitiello esalta Aquilani: "Un predestinato. Perché non è rimasto alla Fiorentina?"

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Il noto giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto al podcast "Aura Sport" dove ha parlato del futuro allenatore della Fiorentina, prendendo in esame uno dei nomi più sulla bocca di tutti in questo momento, ovvero Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro a un passo dalla finale playoff di Serie B: "Chi è che prende Aquilani e lo porta a Catanzaro? Ciro Polito, uno che ci capisce di calcio. Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina e poi i viola sono andati a prendere a 3 milioni Pioli? Aquilani è un ragazzo intelligente, è giovane. È un predestinato. Pure Grosso ha fatto molto bene. Loro però non fanno strada perché devono andare avanti i tecnici che giocano con il 5-3-2, che pensano solo a portare a casa il risultato.

Aquilani gioca con il 4-3-3. Galloppa è un altro molto bravo. Sono allenatori offensivi che sanno cosa fare".