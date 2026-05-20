Calcio&Finanza: la finale di Champions Psg-Arsenal trasmessa in chiaro ma in differita

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Tra dieci giorni la UEFA incoronerà la squadra Campione d’Europa per la stagione 2025/26. Alla Puskás Aréna di Budapest, Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno per mettere a segno il “Doblete”. Le due squadre hanno conquistato il titolo nei rispettivi campionati e sperano ora di poter bissare questo successo con la Champions League. Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky.

Non solo la pay-tv, però: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la finale di Champions tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in chiaro su TV8, ma solamente in differita. La sfida si giocherà alle ore 18.00 di sabato 30 maggio (come previsto dalla novità introdotta dalla UEFA) e sarà replicata per tutti gli appassionati su TV8, a partire dalle ore 21.00.