Ghilardi ha detto sì alla Roma: il Verona vuole 12 mln, 6 andrebbero alla Fiorentina

Dopo le prime avances dei giorni scorsi, la Roma insiste per Daniele Ghilardi. La società su input di Gasperini deve accelerare sul mercato e uno dei reparti da ritoccare è la difesa, con il centrale del Verona individuato dai giallorossi come l'innesto ideale. Il club dei Friedkin ha intenzione di proporre agli scaligeri un'offerta da 10 milioni, ma in Veneto ne chiederanno almeno 12 per lasciar partire il classe 2003, visto il 50% della rivendita che spetterà da accordi alla Fiorentina.

Che di conseguenza segue la vicenda con attenzione, mentre la Roma è già forte del sì incassato dal giocatore. A riportarlo è Tuttosport.