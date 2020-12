GENOA, Prosegue la preparazione in vista dei viola

Penultimi scatti al ‘Signorini’ per il Genoa prima della partenza per Firenze fissata nel pomeriggio di domani, quando sarà ormai chiaro il quadro degli elementi convocabili, sulla base delle indicazioni fornite dallo staff sanitario e una volta archiviati gli esiti della vigilia. Prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista del posticipo. Come riporta il sito del club rossoblù, oggi pomeriggio, anticipato dal pranzo collettivo nella club house di Villa Rostan, il Genoa si è rimesso sotto per continuare gli addestramenti su cui stanno battendo il tecnico Maran e i collaboratori. Ad aprire le danze la fase di attivazione muscolare sotto la supervisione dei preparatori atletici. A seguire, sessione di esercitazioni tattiche, finalizzate allo studio degli avversari e la partita designata alle verifiche.