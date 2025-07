Cagliari, il ds Angelozzi blinda i big: "Vogliamo tenere Zortea". E Piccoli?

Nel giorno della sua presentazione come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi ha fatto il punto anche sulle operazioni di mercato del club sardo. Senza far riferimento a Roberto Piccoli (potenziale idea della Fiorentina se dovesse essere ceduto Moise Kean), il dirigente ha parlato così: "Il presidente mi ha chiesto di tenere i giocatori dell’asse portante il più possibile, poi di migliorare. Cercheremo di fare delle cose per il bene del Cagliari. La società ha speso 30 milioni di euro per confermare certi giocatori, non ho mai visto un investimento così nelle società in cui ho lavorato.

Nel calcio sostenibile che vogliamo fare si deve sacrificare qualche giocatore, è normale. Giulini ci tiene molto al Cagliari, non ho mai visto un presidente così presente. Zortea è un giocatore forte su cui la società ha investito in maniera importante. Noi vorremmo tenere tutti, poi dopo ci sono le offerte e i pareri dei giocatori che magari vogliono andare via. Perché poi iniziano a lamentarsi e a me non mi piacciono i giocatori che si lamentano”.