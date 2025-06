Le amichevoli del Cagliari in vista della Fiorentina: c'è il Galatasaray

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Cagliari ha reso note le partite che disputerà nel pre-campionato per preparare al meglio la stagione con il nuovo allenatore Fabio Pisacane. Di seguito il testo:

"Inizierà il prossimo 13 luglio il precampionato 2025/26 del Cagliari, dopo i primi giorni di test e visite al CRAI Sport Center. Come già comunicato, sarà Ponte di Legno (Brescia) la sede del ritiro estivo rossoblù, con il quartiere generale al 'Blu Hotel Acquaseria'. Definita buona parte del programma di amichevoli che accompagneranno la squadra di mister Fabio Pisacane verso l’esordio ufficiale, il 16 agosto in Coppa Italia.

Una l’amichevole in programma sul prato del Campo sportivo Comunale di Temù, sabato 19 luglio alle ore 17: avversario l’Ospitaletto Franciacorta, formazione che militerà nella prossima Serie C. Trasferimento in Austria per il secondo test, il 23 luglio alle 19.30 contro il Galatasaray alla Raiffeisen Arena di Linz. Pochi giorni dopo, il 26 luglio alle 14, impegno in Germania all’Heinz von Heiden Arena di Hannover contro la formazione di casa. Il ritorno in Sardegna porterà poi alla sfida dell’Unipol Domus contro il Saint-Etienne nella prima edizione del 'Trofeo Gigi Riva'.

IL PROGRAMMA

19 luglio

Ore 17

Temù (BS), Campo Comunale

Cagliari-Ospitaletto

23 luglio

Ore 19.30

Linz (Austria), Raiffeisen Arena

Galatasaray-Cagliari

26 luglio

Ore 14

Hannover (Germania), Heinz von Heiden Arena

Hannover 96-Cagliari

2 agosto

Ore 20.30

Cagliari, Unipol Domus “Trofeo Gigi Riva”

Cagliari-Saint-Étienne".