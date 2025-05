Qui Udinese, il probabile undici anti-viola: in attacco ballottaggio Lucca-Bravo

L'Udinese si prepara in vista dell'ultima giornata di campionato con due recuperi e due nuovi assenti. Tornano dalla squalifica Lucca e Atta, mentre dovranno saltare la gara Kristensen e Lovric. Out anche Kamara per infortunio. In porta andrà Okoye, con in difesa Solet, Kabasele e il recuperato Bijol. Sulle fasce Ehizibue con Zemura, mentre al centro ci saranno Karlstrom, Atta e uno tra Zarraga ed Ekkelenkamp con il basco in vantaggio. Davanti ballottaggio tra Lucca e Iker Bravo per affiancare Davis. Lo riporta TMW.