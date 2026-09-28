Chi beneficia ancora del Decreto Crescita alla Fiorentina? Sono in quattro
Nel suo focu sui monte ingaggi dei 20 club di Serie A, TMW ha analizzato anche chi per ogni squadra usufruisce ancora del Decreto Crescita, un beneficio fiscale concesso a chi, a determinate condizioni, rientrava da un periodo all'estero. C'è almeno un giocatore per club che ne sta ancora usufruendo nonostante sia stato abolito ufficialmente dal 1° gennaio 2024, senza però effetto retroattivo per chi ne beneficiava in precedenza. La Fiorentina può sfruttarlo, secondo la testata, per quattro giocatori. Nello specifico:
Marin PONGRACIC - 2,69 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2029
DODO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
Lucas BELTRAN - 1,15 milioni di € lordi (900mila netti) fino al 2028*
Oliver CHRISTENSEN - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028
* non in squadra
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