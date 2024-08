GENOA, Ecco la nuova punta: visite di Pinamonti in corso

FirenzeViola.it

Sarà Andrea Pinamonti del Sassuolo l'attaccante che sostiuirà Retegui al Genoa. Il giocatore del sassuolo è arrivato nella città ligure per sostenere le visite mediche, in corso in questi minuti come riporta Sky. Se i tempi lo permetteranno Gilardino potrebbe avere a disposizione il giocatore già per la gara contro l'Inter.

Per Pinamonti in rossoblù si parla di un'intesa con il Sassuolo per un prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto stabilito a 14 milioni di euro. Grazie al suo arrivo, dopo aver detto di no allo Stoccarda e al Betis, il Genoa ha sbloccato Gudmundsson verso Firenze.