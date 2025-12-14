Serie A, Bisseck-Lautaro: l'Inter batte il Genoa 2-1 e vola in vetta alla classifica
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'Inter batte 2-1 il Genoa a Marassi e va in testa al campionato davanti al Milan, frenato dal Sassuolo, e al Napoli, battuto a Udine. Dopo soli 6 minuti i nerazzurri vanno in gol con Bisseck e al 38' c'è il raddoppio di Lautaro Martinez. Nella ripresa, Vitinha accorcia ma i rossoblù di De Rossi, nonostante il forcing finale, non riescono ad evitare la sconfitta. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
2 Calamai dopo Fiorentina-Hellas: "Questo il colpo del ko. Mi aspetto dimissioni di Vanoli e Ferrari"
Copertina
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com