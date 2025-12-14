Serie A, Bisseck-Lautaro: l'Inter batte il Genoa 2-1 e vola in vetta alla classifica

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'Inter batte 2-1 il Genoa a Marassi e va in testa al campionato davanti al Milan, frenato dal Sassuolo, e al Napoli, battuto a Udine. Dopo soli 6 minuti i nerazzurri vanno in gol con Bisseck e al 38' c'è il raddoppio di Lautaro Martinez. Nella ripresa, Vitinha accorcia ma i rossoblù di De Rossi, nonostante il forcing finale, non riescono ad evitare la sconfitta. (ANSA).