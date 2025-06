Genoa, da un Albert all'altro: dal Rennes arriva il centrocampista Gronbaek

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Arrivato in città ieri sera ha sostenuto questa mattina le visite mediche il centrocampista danese Albert Gronbaek, classe 2001, nuovo rinforzo del Genoa. Il giocatore dopo le visite raggiungerà il centro sportivo Signorini per firmare il contratto con il Grifone. Gronbaek arriva in prestito con diritto di riscatto dai francesi del Rennes e firmerà un contratto pluriennale. Nazionale danese ha vestito le maglie dell'Aarhus, del Bodo Glimt, del Rennes e negli ultimi sei mesi quella del Southampton in Premier League in prestito. Giocatore con spiccate caratteristiche offensive oltre al ruolo di mezzala può giocare da trequartista ed esterno d'attacco. Al Genoa troverà il compagno di nazionale Morten Frendrup.

Si tratta del terzo volto nuovo della rosa di Vieira dopo Ellertsson, acquistato a gennaio e lasciato in prestito a Venezia e Stanciu, capitano della nazionale rumena in scadenza di contratto con il Damac. Intanto prosegue a buon ritmo la campagna abbonamenti iniziata venerdì scorso. Oltre 3000 i tifosi che hanno fatto valere il diritto di prelazione. L'anno scorso in totale furono 28093 gli abbonati stagionali del club. (ANSA).