Luca Meloni esalta i baby viola: "Fortini, che crescita. Amatucci piccolo Pizarro"

vedi letture

Luca Meloni, che per anni ha lavorato a stretto contatto con il settore giovanile della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di LadyRadio dei giovani più interessanti di proprietà del club viola: “Martinelli già da tempo dimostrava una maturità fuori dal comune: si trovava in un contesto ideale, sostenuto da una famiglia solida e animato da un forte senso di appartenenza alla Fiorentina. Lo si vedeva spesso dare una mano anche ai compagni più grandi, e se non sbaglio ha debuttato in Primavera con un anno di anticipo rispetto alla norma. Fortini ha compiuto un percorso di crescita importante. Chi ha avuto modo di seguirlo da vicino ha subito notato le sue qualità, che col tempo è riuscito a mettere in evidenza.

L’esperienza in prestito alla Juve Stabia, a Castellammare, in un contesto difficile e carico di aspettative, gli è stata molto utile". Infine un commento su Amatucci: "Lorenzo ricordava il giovane Pizarro: sempre lucido e sereno nella gestione del pallone. È un peccato per l’epilogo sfortunato a Salerno, ma anche quello ha rappresentato un momento di crescita importante. Credo debba lavorare un po’ sulla velocità d’esecuzione nel gioco".