GATTUSO, È tra i papabili per la panchina del Torino

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso pronto a tornare in Italia? Lo scrive il noto giornalista di mercato Fabrizio Romano, che con un tweet ha rivelato come l'attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia (con un passato fugace anche sulla panchina della Fiorentina) sia tra i principali candidati per la panchina del Torino. Dopo le parole nebulose sul suo futuro pronunciate da Ivan Juric, è possibile che Urbano Cairo debba provvedere a cambiare guida tecnica a giugno prossimo. Lo stesso Cairo, secondo Romano, avrebbe espresso gradimento per l'ex tecnico, tra le altre, di Milan e Napoli.