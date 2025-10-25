Gasperini su Dybala: "Chiariti ma non esiste 'sottovalutazione' nella Roma. Ferguson? Non ha dato risposte"

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Le parole di Dybala dopo il Plzen non la ritenevo vere e giuste. Poi con i ragazzi abbiamo parlato nello spogliatoio e spesso a caldo si dicono cose che non si pensano anche se le sue erano state abbastanza chiare". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani a Reggio Emilia con il Sassuolo tornando sulla critica di Dybala alla squadra dopo il ko in Europa League. "La parola sottovalutazione non esiste in questa squadra, non la merita questo gruppo. Così come la parola 'moscia'. Possiamo dire che abbiamo dei limiti, ma sotto il profilo comportamentale il gruppo è sano", ha aggiunto l'allenatore. Sulle condizioni di Dybala ha spiegato: "Paulo può giocare titolare domani perché fisicamente sta bene. Ha una buona resistenza, come tutti i giocatori di livello. L'unico problema è che stia bene e oggi lo è e questo mi fa bene sperare. Ma anche lui deve iniziare a pestare l'area, fare gol e fare assist. E' un attaccante, non deve giocare a centrocampo", ha sottolineato. (ANSA).

Gasperini ha anche parlato di Ferguson: "Ha preso parte a 9 partite su 10 finora, solo a Firenze non ha giocato. Lui deve dare delle risposte sul campo, che al momento stanno mancando in maniera evidente. Ieri l’ho visto fare il primo allenamento giusto, ha 21 anni ed è reduce da campionati in cui ha giocato poco. Bisogna dargli fiducia, com’è giusto che sia, ma l’unica soluzione è quella di lavorare. Non è necessario giocare sempre con un centravanti alto e fisico, quello che conta sono altre cose come la velocità, la tecnica, l’abilità nel tiro e nel triangolare. Certo, se poi hai qualcuno che ti risolve dei problemi meglio ancora".