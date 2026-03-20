Sassuolo: focolaio di pertosse alla vigilia della Juventus
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(ANSA) - MODENA, 20 MAR - Focolaio di pertosse nel Sassuolo Calcio. Alla vigilia della partita con la Juve, il club comunica che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra. Chi ha sintomi è stato isolato e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari in accordo con le autorità sanitarie. Allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi. Il club ha informato la Lega Serie A della situazione. (ANSA).
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