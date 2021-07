GANDINI, Capienze ridotte? Ne fanno le spese le big

Umberto Gandini, presidente della Lba di pallacanestro, ha parlato della decisione del Governo di aprire stadi e palazzetti dello sport solo per il 50% e il 25% delle capienze in vista della prossima stagione: "Con le capienze che sono state date, soffriranno le grandi, tanto per cambiare. C'è sempre la convinzione che se è una grande squadra c'è dietro una grande proprietà e quindi che non soffre. È un errore pensarlo. Il tema vero è che io vorrei vedere un piano di ristori pianificato qualora fossimo costretti a chiudere nuovamente tra 4-5 mesi. Ci sono troppe illogicità in questo provvedimento. Per meno del 50% di capienza è difficile pensare di avere una stagione normale", ha detto l'ex dirigente di Milan e Roma.