Galli su Croci: "Deve capire anche lui quanto è forte. Franco riposi a Genova"
Giovanni Galli, ex portiere viola e di recente capo delegazione della Nazionale Under-18, ha parlato oggi Lady Radio dando il suo punto di vista su come dovrebbe essere gestito Mastantuono e sulla crescita di Federico Croci: "In Nazionale ho trovato un gruppo forte e bravo. Abbiamo giocato con l'Arabia Saudita e ci hanno provocato tutta la partita, ma i ragazzi sono stati bravi a non reagire. Croci è molto bravo, ma anche lui deve capire quanto è forte. Deve trovare continuità durante l'arco della partita, ma ha tutto il tempo del mondo. Il centrocampo viola è pieno di qualità, ma non serve trovare i titolari fissi.
Serve trovare i concetti, le idee di base. E in base all'avversario cambi. Mastantuono? Contro il Genoa secondo me partirà dalla panchina".
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