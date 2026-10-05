Eysseric sul periodo all Fiorentina: "La società faceva passare Castrovilli per un fenomeno"

Valentin Eysseric torna a parlare di Fiorentina e si concentra sul vecchio compagno Gaetano Castrovilli. L'ex centrocampista viola, intervistato da GianlucaDimarzio.com, ha ripercorso gli anni condivisi in viola e parlato delle aspettative che avevano accompagnato il classe 1997: «Quando giocavamo insieme sentivo spesso dire che fosse un giocatore da Juve, Milan, Inter e altre grandi squadre. In realtà era soprattutto la società a lavorare per far crescere la sua reputazione. Gaetano aveva qualità, ma anche la Fiorentina contribuì molto a costruirne l'immagine.

Quando arrivò lo presentarono quasi come un fenomeno, uno in grado di decidere le partite, ma io non la pensavo così. Aveva qualità ed era forte fisicamente, però ha avuto troppi problemi e troppi infortuni. Spero che possa trovare una squadra più piccola, nella quale giocare con continuità, tornare protagonista e continuare a fare quello che ama».