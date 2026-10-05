A chi andrà la dieci di Messi? Dibu Martinez indica il favorito: "Per me è Nico Paz"

Il dopo-Messi con l’Argentina potrebbe avere già un candidato principale: Nico Paz. A indicarlo è stato Emiliano Martínez, che dopo il 7-0 rifilato al Burkina Faso in amichevole ha parlato della possibile eredità della maglia numero 10 dell’Albiceleste: «Ci sono diversi ragazzi che la meriterebbero. Ma il favorito è Nico Paz», ha detto il portiere, come riportato da TNT Sports Argentina.

Non è la prima volta che Dibu si espone sul futuro della camiseta più iconica della Nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, aveva commentato su Instagram un post del giocatore del Como con una domanda piuttosto eloquente: «Il nuovo numero 10?». Un indizio che alimenta il dibattito in Argentina, proprio mentre Messi si prepara a salutare la Nazionale nell’amichevole contro il Benin in programma nella notte del 6 ottobre al Monumental; una gara che vedrà protagonista anche Franco Mastantuono, calciatore della Fiorentina e pure lui in lizza per ereditare la Diez del più grande di sempre.