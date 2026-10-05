Njie: "Il C. Palace mi ha deluso. Ho saputo dei viola quando ero in panchina col Sassuolo"

Dal ritiro della Svezia Under 21, Alieu Njie ha ripercorso ai microfoni di Fotbollskanalen il trasferimento alla Fiorentina, raccontando anche il corteggiamento del Crystal Palace. Un’opportunità che lo aveva attratto per il progetto tecnico e per la presenza di parte della famiglia a Londra, ma che non si è concretizzata. Adesso, però, l’esterno guarda a Firenze come al passaggio giusto per la propria crescita: "A essere sincero, il Palace mi aveva lasciato un po’ deluso: mi aspettavo che si muovesse con maggiore decisione, dopo avermi illustrato un ambiente interessante e un buon progetto tecnico. A Londra vive anche parte della mia famiglia e questo avrebbe reso più semplice il mio inserimento. Il calcio, però, funziona così: sono davvero felice di come sia finita e di essere arrivato alla Fiorentina".

Il sogno Premier League resta in ogni caso vivo nell'esterno viola: "Aspettare è stata la scelta giusta. Ho soltanto 21 anni e giocare in Premier resta un grande obiettivo, ma vorrei arrivarci con un nome e un percorso alle spalle. Prima voglio impormi in Italia con la Fiorentina, diventare protagonista e poi provare il salto in Inghilterra da giocatore affermato". Poi il trasferimento e le prime reazioni: "Ho saputo dell’accordo tra Torino e Fiorentina mentre ero in panchina durante la trasferta di Sassuolo. È stata una sorpresa enorme: quella sera, rientrato a Torino, ho trascorso la notte a preparare le valigie e la mattina successiva sono partito per Firenze. All’inizio ho letto sui social qualche perplessità dei tifosi sulla cifra pagata per me, anche perché non mi avevano mai visto giocare dal vivo. Poi, partita dopo partita, ho cominciato a mostrare quanto posso dare alla squadra".