Ex obiettivi, Mate Bilic incorona Baturina: "È un calciatore da Real Madrid"

L'ex calciatore croato Mate Bilic, intervenuto a Carrusel Canalla, ha parlato di Martin Baturina, calciatore del Como inseguito anche dalla Fiorentina nell'estate 2025, scommettendo su un suo futuro al Real Madrid: "Non ha il profilo di Modric, ma è un giocatore estremamente interessante. Vedo la sua tipologia di gioco perfetta per il Real Madrid. Ha grande mobilità, gestisce la palla in modo eccellente ed è verticale.

È cresciuto tantissimo grazie a Cesc Fàbregas e spero che continui così, migliorando e giocando in Champions League. Spero davvero che possa firmare per un top club, quindi vedo benissimo il suo approdo al Real Madrid".