I convocati di Mancini per Italia-Turchia: c'è Fagioli, out Kean e tanti altri

Sono 23 i calciatori convocati da Roberto Mancini per la sfida di questa sera tra Italia e Turchia, ultimo appuntamento delle quattro gare di Nations League previste durante questa lunga sosta per le Nazionali. Come già accaduto nelle precedenti partite, il commissario tecnico ha deciso di non inserire in lista nove giocatori. Tra questi figurano anche Honest Ahanor, che nei giorni scorsi aveva raggiunto il gruppo dell'Under 21, e Moise Kean, costretto a fermarsi per un infortunio dopo la partita contro la Francia. Presente regolarmente Nicolò Fagioli.

I convocati per Italia-Turchia:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella

Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara

Restano fuori dalla lista dei convocati Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean e Mohamed Alì Zoma.