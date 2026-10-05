"Cent'anni col giglio sul petto", oggi il secondo incontro: lo scudetto del '69 e Antognoni
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Secondo appuntamento con la rassegna "Cent'anni col giglio sul petto", in programma oggi alla BiblioteCaNova Isolotto e organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, il Quartiere 4 e il Museo Viola. Dopo l'apertura di lunedì scorso arriva oggi pomeriggio il secondo capitolo di incontri per celebrare il Secolo di vita compiuto dalla Fiorentina, l'evento di oggi si intitola "La Fiorentina dello scudetto ye ye e gli anni Settanta nel segno di Antognoni (1962-1980)" e a presentarlo saranno Massimo Cervelli (Museo Viola), Fabio Incatasciato (ricercatore storia del calcio) e Andrea Mazzoni (docente e autore di libri).
Si parte alle ore 17!
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