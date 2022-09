GALLI, Con le squadre chiuse devi trovare altre idee

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato dell'attualità viola: "Sento parlare di belle partite, ma io non sono d'accordo. La Fiorentina fa tanto possesso, giro palla, ma occasioni ne crea poche. E' vero che non era facile segnare ad una Juve che ha fatto le barricate ma se vuoi esser protagonista e stare nelle zone alte della classifica devi fare qualcosa di più, soprattutto davanti. Le squadre chiuse non possono essere sempre un alibi. Devi trovare soluzioni, idee, a volte usare le due punte, inventare qualcosa, non lo so. Ma non puoi avere solo un’idea”.

Sul dualismo Gollini-Terracciano: “Terracciano è il dodicesimo più forte del campionato assieme a Perin. E’ veramente affidabile, ogni volta che è chiamato in causa fa bene. Ma alla lunga, per una stagione intera, non è garantito possa essere sempre perfetto. Da qui la Fiorentina ha preso Gollini, su cui avevo qualche perplessità, ma ha fatto bene, vedremo come si comporterà. Non è il mio portiere preferito ma voglio vedere come regge a livello mentale e caratteriale, perché mi sembra sia un ragazzo che accusa un po’ la tensione. Ad oggi però, dobbiamo dirlo, pare proprio che Terracciano sia il titolare e Gollini il vice”.