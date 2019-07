GALLI, Chiesa? ACF sta facendo valere la sua forza

Giuseppe Galli, agente Fifa e procuratore di Domenico Berardi ha parlato della situazione legata a Federico Chiesa: "Credo che la società stia facendo valere la sua forza. Il presidente ha fatto una promessa ben precisa. Difficile che non mantenga la parola. Dicendo che Chiesa rimane a Firenze ha mandato un messaggio forte. Non penso che il calciatore si impunti, è la società che decide. Allo stesso tempo è anche giusto che le due parti si mettano a sedere ad un tavolino e discutano del futuro. La Fiorentina sta facendo di tutto per tenerlo".