Galbiati fiducioso: "Grosso scelta giusta per i viola anche se avrei preso Sarri"

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Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, che ha parlato del momento della Fiorentina e della scela di affidare la panchina a Fabio Grosso: "Penso che sarà una scelta destinata a portare cose buone. L'annata è stata negativa, si deve fare meglio. Già lo scorso anno si giocava con tanti italiani, la strada continuerà anche quest'anno e credo sia importante, è un vantaggio anche per la Nazionale. Grosso è una scelta da condividere, ma se dovevo ricostruire io avrei preso uno come Sarri.

Però Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore, è un salto di qualità importante per lui. Vanoli? Ha fatto qualcosa di eccezionale, visto che a dicembre eravamo retrocessi. Fossi stato in Vanoli comunque non sarei rimasto, perché l'ambiente della Fiorentina lo ha abbastanza criticato comunque. Sarebbe stato il primo a pagare se non fossero andate bene di nuovo le cose".