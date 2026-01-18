Fuori Soulé, dentro Malen: le formazioni ufficiali di Torino-Roma
La domenica di campionato prosegue alle ore 18, con Torino-Roma. Ecco le formazioni ufficiali della sfida dell'Olimpico:
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
