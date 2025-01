FRANCIA, Deschamps: "Non sarò più il Ct dopo il Mondiale"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - PARIGI, 08 GEN - Didier Deschamps ha confermato che lascerà il suo incarico di allenatore della Nazionale di calcio francese nel 2026. Il tecnico ne ha parlato in un'intervista a TF1, credendo di aver "fatto il suo tempo" alla guida dei Blues, che ha portato al titolo di campioni del mondo nel 2018. "Sarà il 2026. Sono qui dal 2012, ho programmato fino al 2026...

i prossimi Mondiali", perché "deve finire ad un certo punto. Nella mia testa è molto chiaro", ha dichiarato il tecnico 56enne, che quindi terminerà il suo incarico dopo i Mondiali organizzati negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Torneo per il quale la Francia non è ancora qualificata. (ANSA).