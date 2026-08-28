Foto, la statua in onore di Rocco Commisso esposta al Viola Park

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La Fiorentina ha svelato questa mattina al Viola Park una statua dedicata a Rocco Commisso. L’opera, commissionata dal club e realizzata da Marco Lodola, maestro della luce e tra i protagonisti della Pop Art italiana, è alta quattro metri, compresa la base, e rientra nelle celebrazioni per il centenario della società.La scultura rende omaggio a Commisso e al legame costruito negli anni con il mondo viola.

Le caratteristiche dell'opera

Caratterizzata dall’inconfondibile stile luminoso di Lodola, non raffigura il presidente in modo strettamente realistico, ma attraverso una rappresentazione più simbolica e immediata. La statua si aggiunge così al percorso celebrativo della storia della Fiorentina e della presidenza Commisso, figura centrale nella recente vita del club e nella realizzazione dello stesso Viola Park. Ecco le foto diffuse dalla società: