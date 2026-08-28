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CSC Flash, viola al lavoro per chiudere Njie e Zirkzee

CSC Flash, viola al lavoro per chiudere Njie e ZirkzeeFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:30Primo Piano
di Niccolò Santi
Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash": Fiorentina al lavoro per definire la formula di Zirkzee. Pronta l'offensiva per Njie

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash", la pillola quotidiana di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it. 

Al lavoro per Zirkzee

Zirkzee ha dato la sua apertura alla Fiorentina, che adesso è al lavoro per concordare la formula con il Manchester United. Possibile prestito oneroso con obbligo condizionato. Gli agenti del giocatore sono attesi a Firenze per provare a chiudere.

Offensiva per Njie 

Njie, esterno del Torino, ha detto 'sì' alla Fiorentina che ha pronto un contratto quinquennale. Possibile operazione a titolo definitivo, ma prima bisognerà avvicinare la richiesta dei granata da 20 milioni di euro. 

Bogarde nome nuovo

Offerta della Fiorentina per Bogarde del Lask da 5 milioni. 'No' della controparte che non intende vendere il centrocampista. Su di lui pure il Siviglia.

Il Nottingham spinge per Dodo

Nuova offerta del Nottingham Forest per Dodo, che dopo la prima da 7 milioni si è spinto a 9 più 2 di bonus. La Fiorentina riflette. Nelle ultime ore si era fatto avanti anche l'Olympiacos.

Mandragora può far spazio a Thorstvedt

Il Torino potrebbe formulare un'offerta per Mandragora, ma l'operazione sarebbe slegata da quella per Njie. L'addio del classe '97 permetterebbe alla Fiorentina di affondare il colpo per Thorstvedt dal Sassuolo.

Il Bologna su Gudmundsson 

Il Bologna ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina nel caso in cui parta Rowe in direzione Atalanta. Si potrebbe fare non prima della giornata di Serie A alle porte.

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