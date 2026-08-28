CSC Flash, viola al lavoro per chiudere Njie e Zirkzee
Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash", la pillola quotidiana di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Al lavoro per Zirkzee
Zirkzee ha dato la sua apertura alla Fiorentina, che adesso è al lavoro per concordare la formula con il Manchester United. Possibile prestito oneroso con obbligo condizionato. Gli agenti del giocatore sono attesi a Firenze per provare a chiudere.
Offensiva per Njie
Njie, esterno del Torino, ha detto 'sì' alla Fiorentina che ha pronto un contratto quinquennale. Possibile operazione a titolo definitivo, ma prima bisognerà avvicinare la richiesta dei granata da 20 milioni di euro.
Bogarde nome nuovo
Offerta della Fiorentina per Bogarde del Lask da 5 milioni. 'No' della controparte che non intende vendere il centrocampista. Su di lui pure il Siviglia.
Il Nottingham spinge per Dodo
Nuova offerta del Nottingham Forest per Dodo, che dopo la prima da 7 milioni si è spinto a 9 più 2 di bonus. La Fiorentina riflette. Nelle ultime ore si era fatto avanti anche l'Olympiacos.
Mandragora può far spazio a Thorstvedt
Il Torino potrebbe formulare un'offerta per Mandragora, ma l'operazione sarebbe slegata da quella per Njie. L'addio del classe '97 permetterebbe alla Fiorentina di affondare il colpo per Thorstvedt dal Sassuolo.
Il Bologna su Gudmundsson
Il Bologna ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina nel caso in cui parta Rowe in direzione Atalanta. Si potrebbe fare non prima della giornata di Serie A alle porte.
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