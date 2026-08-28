Abate su Njie: "Ha la testa sul Torino, io mi auguro che rimanga"

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L’allenatore del Torino, Ignazio Abate, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo. Il tecnico ha risposto anche su Alieu Njie, obiettivo di mercato della Fiorentina.

Che settimana è stata? E come stanno Cacciamani e Njie viste le voci di mercato?

“E’ stata particolare, come in tutte le squadre. Siamo agli sgoccioli del mercato, non dico nulla di nuovo se dico che è una follia avere il mercato aperto alla seconda giornata. I ragazzi hanno dato il massimo, non è tutto controllabile nell'inconscio”.

Quanta voglia c'è di dare più spazio a Njie? E c'è il timore di perderlo?

"Ha grande talento, è cresciuto qui e sono molto legato a lui: abbiamo un rapporto schietto, è un ragazzo sensibile. E' a disposizione e ha la testa sul Toro, ha fatto una bella settimana. La scorsa si era allenato in modo altalenante per un affaticamento, domani vedremo se inizia o se subentra. Mercato? Non sono cose che posso controllare, non perdo energie. Mi auguro che faccia parte del gruppo”.