Foto, Kuzmanovic a Firenze: rimpatriata con l'ex capitano Dainelli

© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 14:44News
di Redazione FV

Zdravko Kuzmanovic di nuovo a Firenze. L'ex centrocampista viola è tornato in città nelle ultime ore, e ha postato una foto con il suo ex capitano ai tempi della Fiorentina, Dario Dainelli, col quale ha organizzato una 'rimpatriata'. Di seguito la foto postata su Instagram dal classe '87 serbo in un noto locale nel centro del capoluogo toscano: