Basta Wesley, la Roma batte 1-0 il Como: ecco la nuova classifica di A
Alla Roma lo scontro diretto con vista Europa del lunedì sera: la quindicesima giornata di Serie A si conclude con la vittoria dei giallorossi, che all'Olimpico costringono il Como di Cesc Fabregas al secondo Ko consecutivo dopo il 4-0 subito contro l'Inter. La gara la decide Wesley con un mancino all'angolino scoccato all'ora di gioco, per il resto ritmo alto e tanto nervosismo nel finale. Termina 1-0 e alla fine a sorridere è Gian Piero Gasperini: la sua Roma si rialza dopo la sconfitta di Cagliari e torna a contatto con la vetta (l'Inter, prima, è a -3 dai giallorossi, in mezzo Milan e Napoli). Ecco la classifica aggiornata dopo quindici giornate di Serie A:
1. Inter – 33 punti
2. Milan – 32 punti
3. Napoli – 31 puntI
4. Roma – 27 punti
5. Juventus – 26 punti
6. Bologna – 25 punti
7. Como – 24 punti
8. Lazio – 22 punti
9. Sassuolo – 21 punti
10. Udinese – 21 punti
11. Cremonese – 20 punti
12. Atalanta – 19 punti
13. Torino – 17 punti
14. Lecce – 16 punti
15. Cagliari – 14 punti
16. Genoa – 14 punti
17.Parma – 14 punti
18. Hellas Verona – 12 punti
19. Pisa – 10 punti
20. Fiorentina – 6 punti
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati