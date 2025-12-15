Basta Wesley, la Roma batte 1-0 il Como: ecco la nuova classifica di A

vedi letture

Alla Roma lo scontro diretto con vista Europa del lunedì sera: la quindicesima giornata di Serie A si conclude con la vittoria dei giallorossi, che all'Olimpico costringono il Como di Cesc Fabregas al secondo Ko consecutivo dopo il 4-0 subito contro l'Inter. La gara la decide Wesley con un mancino all'angolino scoccato all'ora di gioco, per il resto ritmo alto e tanto nervosismo nel finale. Termina 1-0 e alla fine a sorridere è Gian Piero Gasperini: la sua Roma si rialza dopo la sconfitta di Cagliari e torna a contatto con la vetta (l'Inter, prima, è a -3 dai giallorossi, in mezzo Milan e Napoli). Ecco la classifica aggiornata dopo quindici giornate di Serie A:



1. Inter – 33 punti

2. Milan – 32 punti

3. Napoli – 31 puntI

4. Roma – 27 punti

5. Juventus – 26 punti

6. Bologna – 25 punti

7. Como – 24 punti

8. Lazio – 22 punti

9. Sassuolo – 21 punti

10. Udinese – 21 punti

11. Cremonese – 20 punti

12. Atalanta – 19 punti

13. Torino – 17 punti

14. Lecce – 16 punti

15. Cagliari – 14 punti

16. Genoa – 14 punti

17.Parma – 14 punti

18. Hellas Verona – 12 punti

19. Pisa – 10 punti

20. Fiorentina – 6 punti