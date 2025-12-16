Verso la Conference, gli orari della vigilia: domani parlerà Vanoli da Losanna

In casa Fiorentina è caos totale, ma è anche tempo di pensare alla Conference League. Perché giovedì, fra poco più di 48 ore, i viola vanno in campo a Losanna, per l'ultima gara della League Phase. Con una vittoria Ranieri e compagni possono ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi, in caso contrario sarà molto probabilmente playoff a febbraio (con due gare aggiuntive in calendario). Domani sarà quindi giorno di vigilia, con i consueti appuntamenti Uefa, riportati dal sito ufficiale dei viola:

Domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 10:30 presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 15:30, sul terreno di gioco dello Stade de la Tuiliere, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra svizzera, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle 17:30, presso la sala stampa dello Stade de la Tuiliere, incontreranno i giornalisti l’allenatore del Losanna, Mister Zeidler, ed un calciatore. Alle ore 18:30, infine, sempre presso la sala stampa de la Tuiliere, si terrà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina". Quindi allenamento di rifinitura domani e, soprattutto, conferenza di Vanoli domani pomeriggio. Tutto da seguire su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!