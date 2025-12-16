La Juventus corre ancora in Borsa (+5%) e supera l'offerta di Tether

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Juve prosegue la sua corsa a Piazza Affari dopo l'offerta di Tether, respinta dal board del club bianconero, di rilevare la quota di Exor al prezzo di 2,66 euro ad azione. Il titolo della Vecchia Signora, che già ieri era balzato del 18,5%, avanza di un ulteriore 5,2% a 2,74 euro ad azione, superando l'offerta del gruppo che gestisce la stablecoin Usdt. (ANSA).