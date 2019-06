FOTO, Commisso con Nardella: "Qui per non deludere"

EX VIOLA UFFICIALE, TINO COSTA PASSA ALL'ATLETICO NACIONAL L'ex centrocampista della Fiorentina, Tino Costa, ha firmato per l'Atletico Nacional. Ad annunciare l'acquisto del classe '85 è lo stesso club colombiano tramite il proprio profilo Twitter. Per l'argentino 8 presenze in totale con i viola... L'ex centrocampista della Fiorentina, Tino Costa, ha firmato per l'Atletico Nacional. Ad annunciare l'acquisto del classe '85 è lo stesso club colombiano tramite il proprio profilo Twitter. Per l'argentino 8 presenze in totale con i viola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi