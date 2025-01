FOTO, Bove torna a correre. E il dettaglio viola sullo sfondo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Edoardo Bove è tornato a correre. Come mostrato sui propri social, il centrocampista viola è andato a correre all'aria aperta e l'immagine pubblicata lo ritrae con un particolare dettaglio sullo sfondo, la scritta "Curva Fiesole" disegnata su un muro lungo il tragitto percorso dal ragazzo. Ovviamente l'ex Roma non può svolgere attività agonistica, ma sicuramente niente gli vieta di fare attività fisica per conto proprio. Qui sotto la foto.