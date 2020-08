FOSSI, Rocco? Non percepisco passi indietro

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha commentato le parole di ieri di Rocco Commisso: "Da tifoso capisco chi è rimasto disorientato dalle parole di Commisso ma ci vedo anche la grande passione del presidente che secondo me è molto importante. In questo anno di presidenza molte cose l’hanno motivato, ma altrettante l’hanno deluso, quindi ha parlato con il cuore e non secondo un calcolo. Sicuramente poi sta incidendo il lockdown e il fatto di non poter tornare a Firenze. Anche se è infastidito dalla questione infrastrutture non ho mai percepito che voglia fare un passo indietro. Sappiamo però tutti che l’investimento per lo stadio e il centro sportivo è il nodo centrale per far crescere la Fiorentina. Se non andrà bene la situazione Franchi, per lo stadio c’è comunque Campi Bisenzio dove la Fiorentina h già fatto passi avanti importanti e stiamo tutti seguendo l’iter, con molte riunioni con i tecnici del comune, della regione e della Fiorentina stessa".