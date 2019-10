FOSSI, Conflitto pista-stadio? No. La Mercafir...

Attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi è tornato a parlare della questione relativa al nuovo stadio della Fiorentina. Ecco il pensiero del primo cittadino:

"Ho letto alcune dichiarazioni fatte dagli amministratori di Toscana Aereoporti sull’eventuale conflitto tra aeroporto e stadio a Campi, eventuale sia perché l’opera è bloccata da un ricorso alla giustizia amministrativa, sia perché nel merito le motivazioni addotte sono sbagliate e pretestuose. Di seguito una nota tecnica che chiarisce quanto affermato. Non esiste il conflitto con l’aeroporto per quanto riguarda l’ipotesi di realizzazione dello stadio nell’area individuata a Campi, le due opere semplicemente non confliggerebbero, mentre esiste, se proprio la vogliamo dir tutta, un potenziale vincolo tra nuova pista e alcune funzioni ipotizzabili nel progetto relativo all’area Mercafir

Di seguito la nota di dettaglio.

In riferimento agli articoli pubblicati dalla stampa nazionale e locale circa l’ipotesi del nuovo stadio a Campi, e circa i dubbi sollevati da Toscana Aeroporti sulla compatibilità di un impianto sportivo di queste dimensioni sulla rotta di atterraggio della nuova pista di Peretola, si fa presente che i Piani di Rischio definiti da Toscana Aeroporti all’interno del Masterplan 2014-2029, prevedono che l’orientamento della nuova pista 12/30 determina una zona “C” che non interferisce con l’area del nuovo stadio a Campi Bisenzio. Diversamente l’area della Mercafir ricadrebbe sia nella zona di tutela “C” sia nella “B”, che rispetto alla “C” è ancor più restrittiva in quanto in queste zone è consentita la permanenza di un numero limitato di persone; nella zona di tutela “C” invece non si possono prevedere nuove attività redisenziali. Per quanto attiene invece l’altezza del manufatto che la Società viola sta predisponendo con un’altezza sul livello del mare di 70mt, si fa presente che nel Documento di VIA “Relazione Tecnica Generale” del Masterplan la Superficie di Avvicinamento della Pista 12 presenta sostanzialmente solo tre ostacoli che possono forare i valori individuati dalle analisi numeriche, due dei quali per pochi centimetri (82,70-81,03-81,94); quindi se lo stadio arriverà alla quota slm di 70mt, risulta al di sotto delle quote ammissibili per i piani di avvicinamento della pista 12. Si fa presente che lo stesso problema sussiste nei confronti della pista 30, cioè il percorso di avvicinamento da Firenze verso la pista di Peretola. Nel’elaborato del Masterplan sulle Supefici ostacoli, l’area dello stadio è all’interno della “superficie orizzontale interna IHS” e non dentro la “superficie di avvicinamento strumentale 1:50”. Si sottolinea inoltre che attualmente il Masterplan 2014-2029 è sospeso in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, e che fino a quel momento non è possibile considerare nessun scenario di conformità al progetto dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola".