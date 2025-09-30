FirenzeViola Qui Fiorentina, le probabili scelte di Pioli per il Sigma Olomouc: quanto turnover?

Mancano meno di 48 ore all'esordio della Fiorentina nel girone di Conference League, giovedì sera all'Artemio Franchi di Firenze contro i cechi del Sigma Olomouc. La squadra più abbordabile delle sei che incontreranno i viola nella competizione internazionale, ma una partita che non si annuncia affatto semplice visto il momento negativo di Pioli e dei suoi giocatori. Per questo il tecnico e il suo staff stanno valutando attentamente le scelte da prendere, con l'ipotesi di un ampissimo turnover che sta perdendo via via quota.

In porta per esempio si va verso la conferma di De Gea, con buona pace di Martinelli che resterà ancora una volta in panchina. In difesa si dovrebbe rivedere Comuzzo assieme a Pablo Marì e Viti, mentre sulle fasce Pioli deve ancora decidere se schierare Parisi e Fortini oppure ancora Gosens e Dodo. A centrocampo torna con tutta probabilità Fagioli dal 1' assieme a Sohm e uno tra Mandragora e Nicolussi Caviglia, anche se Ndour scalpita.

Davanti mancherà Kean ma le alternative sono molteplici. Prima punta sarà Piccoli, dietro di lui però si giocano una maglia da titolare Gudmundsson, deludente contro il Pisa, e Dzeko che in Conference ha trovato fin qui l'unico gol stagionale con la Fiorentina.